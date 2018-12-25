نائب مصري يكشف لـRT الهدف من تدريس النشيد الإسرائيلي

علق النائب في مجلس النواب المصري عن دائرة مركز ملوي في المنيا رياض عبد الستار، على المنشور الذي دعا فيه إلى تدريس النشيد الوطني الإسرائيلي في المدارس العربية.

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وقال عبد الستار في تصريحات خاصة لـRT، إنه بالفعل كتب منشورا على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعا فيه إلى تدريس النشيد الوطني الإسرائيلي في المدارس العربية.

وأشار رياض عبد الستار إلى أن ذلك يصب في زاوية التعرف على كلمات هذا النشيد الذي يحرض على البغض والكراهية ويدعو للعنصرية وعدم قبول الآخر، قائلا:" استغرب من أن العرب مطالبون بتغيير ثقافتهم ومنهاجهم الدراسية لقبول الآخر، خاصة تلك الدولة في حين أن النشيد الرسمي لها كله عبارات تهدم فكرة التوافق وقبول الآخر."

وتابع: "تدريس هذا النشيد يعد نوعا من أنواع الثقافة والعلم بالشيء، وعلينا التعرف بدقة على مفردات هذا النشيد العنصري الذي يضطر بعض سفرائنا إلى ترديده والبعض يردده دون وعي بكلماته، وتمنى أن تجد دعوته صدى لدى الحكومات العربية."

المصدر: RT