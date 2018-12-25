نائب مصري ينشر تغريدة مثيرة بشأن النشيد الرسمي الإسرائيلي وهذا ما دعا إليه

دعا النائب بمجلس النواب المصري رياض عبد الستار، مساء الثلاثاء، إلى تدريس النشيد الوطني الإسرائيلي بالمدارس العربية حتى يحدد كل مصري وعربي من هو عدوه ويستعد لمواجهته.

وكتب رياض عبد الستار، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تساءل فيها "لماذا لا يدرس النشيد الوطني الإسرائيلي لأولادنا في المدارس العربية كنوع من الثقافة والعلم بالشيء خير من الجهل به!!!؟؟؟".

وأضاف في التغريدة أن ذلك سيمكن كل مصري وعربي من تحديد عدوه ويستعد لمواجهته.

وتابع قائلا: "فلنتعرف على ترجمة حرفية دقيقة للنشيد القومي الإسرائيلي الذي يعزف في المناسبات والأعياد وعند استقبال الرؤساء والسفراء في إسرائيل (ومن ضمنهم سفراء عرب) ولماذا يضغطون علينا لتغيير مناهج التعليم لدينا وتعديل تفسير بعض الآيات القرآنية ولم يطرح يوما عليهم تغيير نشيدهم الوطني الرسمي!!؟؟؟".

وطرح النائب بالبرلمان المصري جملة من الأسئلة حول محتوى النشيد الإسرائيلي ولماذا اختار اليهود هذا النشيد لإسرائيل وهو يحمل شعارات دينية بغيضة.

كما نشر رياض عبد الستار النشيد الإسرائيلي باللغة العبرية أعقبه بترجمة حرفية للنشيد باللغة العربية، مختتما تغريدته قائلا: "سؤال يستحق الطرح من هم الإرهابيون الأصليون وأساتذة قطاع الرؤوس والدمويون والمتطرفون؟؟؟ هل هم المسلمون أم اليهود!!!؟؟؟".

المصدر: تويتر