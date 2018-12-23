عاصفة غضب على شبكات التواصل الألمانية والسويسرية ضد الشوكولاتة الحلال

أعلن أعضاء من الحزب اليميني الألماني المتطرف الحرب على شوكولاتة Toblerone السويسرية الشهيرة، بعد أن بدأت الشركة المصنعة بإنتاج صنوف حلال منها.

ودعا مستخدمو الإنترنت إلى مقاطعة الشوكولاتة الشهيرة بعد أن أثارت ضجة كبيرة يوم الأحد الماضي عقب إعلانها وضعها دمغة "حلال" على منتجاتها.

VIDEO: "Members of Europe’s far-right have called for a mass boycott of @Toblerone after discovering the chocolate bar is halal-certified. However, Toblerone has not changed its recipe." Watch Video Here: https://t.co/SdEQOuZhGrpic.twitter.com/WwgJCj04t0 — Arsalan Iftikhar (@TheMuslimGuy) December 21, 2018

واحتدم غضب اليمين على الإعلان، بعد أن نشر يورج ميوثن الناطق الرسمي باسم الحزب القومي اليميني المتطرف "البديل من أجل ألمانيا" تدوينة بشأن هذا الموضوع عبر حسابه على فيسبوك الاثنين.

And then as the whole halal certified Toblerone scand broke out I pointed out this is why some brands will not advertise their product as halal, due to backlash. pic.twitter.com/w1vKcAvAqA — Polemical WMDs 🇰🇬 (@SJWslayer786) December 22, 2018

وكتب ساخرا إلى جانب صورة شوكولاتة "Toblerone": "الأسلمة لن تحدث، لا في ألمانيا ولا في أوروبا".

ولم تتغير مكونات شوكولاتة Toblerone بعد إعلان الصنوف الحلال منها، باعتبار أن مكوناتها الأصلية من البداية لم تكن تحتوي على الكحول أو أي مكونات محرمة عند المسلمين.

Iconic Swiss chocolate becomes Halal to conform with Islamic purity law https://t.co/xFOSp9Li0J — Voice of Europe 🎄🎅 (@V_of_Europe) December 18, 2018

وتم مشاركة تدوينة ميوثن عبر منصات التواصل الاجتماعي عدة مرات، حيث كتب الكثيرون أنهم لن يشتروا الشوكولاتة مرة أخرى، وفي المقابل سخر مستخدمون آخرون من عاصفة الهجوم التي شهدتها الشبكات الاجتماعية ضد قرار الشركة، مشيرين إلى أن Toblerone، كانت توضح لعملائها من المسلمين أنه بإمكانهم تناول هذه الشوكولاتة باعتبارها خالية من المنكر والمحرّم.

وقالت متحدثة باسم الشركة: "المصنع حصل على شهادة تطابق منتجاته ومكوناتها مع مقاييس الحلال، وهذا لا يعني بالضرورة تغيير مسار عملية الإنتاج، بل أن النسخة الأصلية لا تزال هي المعتمدة".

المصدر: ديلي ميل