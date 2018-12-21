ميغان ماركل تتقي الحسد بتميمة شرقية! (صور)

أثارت زيارة، ميغان ماركل، لدار رعاية المسنين "رويال فارايتي" في غرب لندن، تساؤلات مختلفة حول سر ارتدائها لخاتم "شرقي" لإبعاد الحسد.

وتميزت زوجة الأمير هاري ودوقة ساسيكس، ميغان ماركل، باستقطابها لاهتمام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بأسلوبها وأناقتها.

لكنها هذه المرة أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي حول مضمون خاتمها الجديد ومصدره، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن سر الخاتم يكمن في أنه مصمم خصيصا ليؤمن لمالكه الحماية "من الحسد"، ويجلب السعادة والحظ والصحة والثروة.

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وظهرت ماركل يوم زيارتها لدار الرعاية مرتدية خاتم "Hamsa" ذهبيا من ماركة "Kismet by Milka" التركية، على شكل "كف" مفتوحة وداخلها عين زرقاء، مصاغ من الذهب والياقوت.

وهذا التكوين "الكف والعين"، يرمز إلى تميمة تقليدية ترتديها النساء في الشرق الأوسط، للحماية من العين الشريرة أثناء الحمل.

وذكرت صحيفة ميرور، أن الخاتم متوفر لدى ماركة "Kismet by Milka" التركية، تحت بند مصاغ الحماية الشخصية "Protect me"، ويباع حاليا بسعر 300 دولار.

المصدر: لينتا. رو