 
مباشر
عاجل
أردوغان: أكدت لترامب ضرورة انسحاب الإرهابيين من شرق الفرات

والد ميغان ماركل "يشكو" ابنته إلى ملكة بريطانيا

مجتمع

والد ميغان ماركل
Gettyimages.ru
والد ميغان ماركل "يشكو" ابنته إلى ملكة بريطانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7e3

صرح والد ميغان ماركل، يوم الاثنين 17 ديسمبر، بأنه يأمل في أن تتدخل الملكة إليزابيث الثانية لرأب الصدع بينه وبين ابنته وصهره الذي لم يلتق به أبدا.

إقرأ المزيد
كيف ستحصل ميغان ماركل على الجنسية البريطانية؟ كيف ستحصل ميغان ماركل على الجنسية البريطانية؟

وقال توماس ماركل، في مقابلة بثت على الهواء مباشرة على قناة "ITV": "سأكون ممتنا لأي شيء يمكن أن تفعله الملكة، وأعتقد أنها سترغب في حل مشاكل الأسرة".

وأضاف والد دوقة ساسيكس: "جميع العائلات سواء كانت ملكية أو غير ذلك، هي نفسها، ويجب أن يكونوا جميعا معا في الأعياد".

وتابع أن ميغان لم ترسل إليه بطاقة بمناسبة عيد الميلاد، لكنه يأمل أن يتمكنا في وقت ما، من إعادة بناء علاقتهما.

وقال توماس: "كل ما يمكنني قوله هو أنني هنا، وهي تعلم ذلك، وقد تواصلت معها وأريدها أن تعود إليّ، أحبها كثيرا"، وتابع قائلا: "أحب ابنتي كثيرا ويجب أن تعرف ذلك".

ولم يعلق قصر كنسينغتون على المقابلة وما جاء في تصريحات توماس ماركل، حتى الآن.

المصدر: رويترز

   

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا