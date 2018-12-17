والد ميغان ماركل "يشكو" ابنته إلى ملكة بريطانيا

صرح والد ميغان ماركل، يوم الاثنين 17 ديسمبر، بأنه يأمل في أن تتدخل الملكة إليزابيث الثانية لرأب الصدع بينه وبين ابنته وصهره الذي لم يلتق به أبدا.

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وقال توماس ماركل، في مقابلة بثت على الهواء مباشرة على قناة "ITV": "سأكون ممتنا لأي شيء يمكن أن تفعله الملكة، وأعتقد أنها سترغب في حل مشاكل الأسرة".

وأضاف والد دوقة ساسيكس: "جميع العائلات سواء كانت ملكية أو غير ذلك، هي نفسها، ويجب أن يكونوا جميعا معا في الأعياد".

وتابع أن ميغان لم ترسل إليه بطاقة بمناسبة عيد الميلاد، لكنه يأمل أن يتمكنا في وقت ما، من إعادة بناء علاقتهما.

وقال توماس: "كل ما يمكنني قوله هو أنني هنا، وهي تعلم ذلك، وقد تواصلت معها وأريدها أن تعود إليّ، أحبها كثيرا"، وتابع قائلا: "أحب ابنتي كثيرا ويجب أن تعرف ذلك".

ولم يعلق قصر كنسينغتون على المقابلة وما جاء في تصريحات توماس ماركل، حتى الآن.

'I would appreciate anything [The Queen] could do.'



WORLD EXCLUSIVE: Meghan Markle's father Thomas wants The Queen to help heal the rift that’s left him 'ghosted' from his daughter's life. @piersmorgan | @susannareid100 | #GMBpic.twitter.com/9guXSlPHsz — Good Morning Britain (@GMB) December 17, 2018

‘There has to be a place for me, I’m her father - and I will be a grandfather to her children.’



WORLD EXCLUSIVE: Thomas Markle says his daughter, the Duchess of Sussex, has to find a place for him and is hopeful their situation ‘will be resolved’. #GMBpic.twitter.com/tNvLONHBeG — Good Morning Britain (@GMB) December 17, 2018

WORLD EXCLUSIVE



’We’re family. Please reach out to me.’



Meghan Markle’s father Thomas says he tries to reach out to his daughter every day but hasn’t had a response.@piersmorgan | @susannareid100 | #GMBpic.twitter.com/o4VgU96SGD — Good Morning Britain (@GMB) December 17, 2018

المصدر: رويترز