 
مباشر

ذكر أم أنثى.. ما جنس المولود الذي تتمناه ميغان ماركل؟

مجتمع

ذكر أم أنثى.. ما جنس المولود الذي تتمناه ميغان ماركل؟
ZUMAPRESS.com-© I-Images
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kygf

تفكر دوقة ساسيكس ميغان ماركل في إهداء ساعة "Cartier Tank Française" لمولودها المقبل، مع العلم أنها اشترتها عام 2015 بمناسبة نجاح المسلسل التلفزيوني "Suits"، الذي جلب لها الشهرة.

إقرأ المزيد
الأمير هاري وميغان ماركل بانتظار مولودهما الأول

واعترفت زوجة الأمير هاري الحامل، بأنها تأمل في إنجاب فتاة. ووفقا لميغان ماركل، فقد أعدت الساعة كهدية لمولود المستقبل المنتظر.

وتأمل ميغان في أن تصبح هديتها للمولود القادم قطعة مميزة تصبح من إرث العائلة. وقد نقش على الساعة: "من М. М.إلى М. М".

وذكرت ديلي ميرور، أن الأمير هاري يشارك رغبة زوجته. ففي أثناء جولتهما على الدراجات الهوائية في سيدني، هنأ شخص من المارة الأمير وأعرب عن أمله في أن يرزق الأمير بفتاة، حينها اعترف دوق ساسيكس بأنه أيضا يتمنى ذلك.

المصدر: لايف. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا ينتظر السعودية وما هي خياراتها في المواجهة؟