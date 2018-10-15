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الأمير هاري وميغان ماركل بانتظار مولودهما الأول

مجتمع

الأمير هاري وميغان ماركل بانتظار مولودهما الأول
You-Tube: Maclean's
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كشف قصر كينسينغتون في لندن عن أن الزوجين الملكيين، الأمير هاري وميغان ماركل ينتظران قدوم مولودهما الأول. 

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وجاء في بيان صادر عن القصر البريطاني ما يلي: "يسر سموهما الملكي، دوق ودوقة ساسيكس، الإعلان عن أن الدوقة تنتظر مولودا بحلول فصل الربيع من عام 2019".

وأضاف البيان أن الزوجين الملكيين يثمنان كل الدعم الذي حظيا به من الناس حول العالم، منذ إعلان زواجهما في مايو الماضي، كما يسرهما مشاركة الجميع هذا الخبر السار.

المصدر: Euronews

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