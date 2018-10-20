"فضيحة نازية".. برلمانية ألمانية تنشر صورا مع "أدولف هتلر" (صورة)

تواجه برلمانية ألمانية احتمال طردها من عضوية حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD)، نتيجة نشرها صورا يظهر من خلالها أدولف هتلر على زجاجات النبيذ في "منزلها".

ويدرس الحزب الألماني اليوم إمكانية طرد النائبة، جيسيكا بيسمان، من عضويته، الأمر الذي يترتب عليه طردها أيضا خارج البرلمان الألماني.

وتظهر الصورة المنتشرة بيسمان وهي جالسة في مطبخ ما، بينما توجد خلفها مجموعة من زجاجات النبيذ التي تحتوي على صور مختلفة لهتلر ولشعارات نازية.

وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلامية أن زجاجات النبيذ التي في منزل بيسمان، ليست ألمانية المنشأ، لكنها منتشرة في إيطاليا وغيرها من الدول.

وفي ردها على التهم، أشارت النائب إلى أنها لم تكن في منزلها عند التقاط الصور، بل في منزل آخر يعود لإحدى صديقاتها، وأنها لم تلاحظ صور هتلر على الزجاجات، آنذاك.

ويجرم الدستور الألماني نشر وتعليق وإظهار أي رمز للحكم النازي، وكذلك يمنع شراء الألمان لأي منتج يحتوي على شعار نازي.

وبناء على ما سبق، قد تواجه النائب تهما جنائية تقودها إلى محاكمة علنية، علاوة على إمكانية طردها من الحزب والبرلمان.

Jessica Bießmann (MdA AfD) ist eine echte Weinkennerin. Prost und 'Heil!' Was würde bloß '#Nazisraus aus der #AFD' Gauland dazu sagen?

via @politikundliebe Bildquelle: https://t.co/s2o2zVXvgUpic.twitter.com/TB2WGxneRv — Christian Weßling (@real_chriswess) October 14, 2018

المصدر: RT