ديفيد وفيكتوريا بيكهام يكشفان سرّ زواجهما الناجح

كشف لاعب كرة القدم العالمي، ديفيد بيكهام، وزوجته، فيكتوريا، عن سر زواجهما السعيد والناجح الذي بدأ منذ 19 عاما تقريبا.

وفي مقابلة مع برنامج "The Sunday Project" الأسترالي الشهير، قال بيكهام إن سر استمرار زواجه مع فيكتوريا لهذه المدة الطويلة، هو الإصرار والحب والعمل الشاق والدؤوب للحفاظ على الأسرة، رغم أن الرومانسية بدأت تقل بعض الشيء مع مرور الوقت ومشاغل الحياة.

وأشار اللاعب الشهير إلى أنه "يدعو الجميع للالتزام، واحترام الروابط الأسرية السليمة والحفاظ عليها".

أما فيكتوريا فقد علقت على الموضوع منذ مدة بالقول: "اعتدت أنا وزوجي أن نتجاهل الأمور التافهة وغير المجدية، والمضي قدما في الحياة العملية والأسرية، نحن على يقين بأننا أقوى مع بعضنا البعض".

ووفقا للعديد من النقاد والمتابعين لحياة المشاهير، فإن أسرة بيكهام مع زوجته وأطفاله تعتبر من الأسر السعيدة والناجحة من بين أسر الشخصيات العالمية والمعروفة، وزيجتهما تعتبر من الزيجات المثالية التي دامت لفترة طويلة.

المصدر: لايف. رو