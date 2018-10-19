ضابط ألماني رفيع يتغنى بـ "رومل" النازي

يواجه ضابط رفيع في الجيش الألماني انتقادات لاذعة وواسعة النطاق عقب تغريدة أطلقها على تويتر، أشاد من خلالها بشخصية "إروين رومل"، أشهر مجرمي الحرب النازيين.

وقام الضابط الألماني، بيتر توبر، بنشر التغريدة المثيرة للجدل، يوم الأحد 14 أكتوبر الجاري، التاريخ الذي يصادف يوم انتحار رومل، أحد أشهر القادة الميدانيين في جيش هتلر.

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ومن خلال التغريدة، طرح توبر سؤالا لمتابعيه تعجب فيه من شخصية رومل الحقيقية،وتساءل فيما إذا كان "بطلا" أم مجرم حرب نازي.

وتسبب السؤال بموجة هائلة من الانتقادات التي لحقت بتوبر، إذ رد المتابعون بأن رومل ارتكب جرائم حرب فظيعة في أوروبا وشمال إفريقيا، لذا لا يمكن اعتباره بأي حال سوى مجرم حرب نازي.

وفي رده على الانتقادات، أشار بيتر توبر إلى أن رومل "رفض مرارا تنفيذ أوامر إجرامية، كما أنه تآمر مع ضباط آخرين ضد هتلر".

المصدر: RT