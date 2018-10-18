إلقاء القبض على "إمبراطور مخدرات" بعد ظهوره في أغنية مصورة (فيديو)

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على أحد أخطر تجار المخدرات في البلاد، فرانسيسكو تريجون، بعد أن شارك في إحدى الأغاني المصورة التي بثت عبر محطات تلفزيونية.

ويعتبر تريجون الرئيس الفعلي لعصابة "Castañas" المتخصصة في تهريب المخدرات من شمال إفريقيا إلى إسبانيا، والتي تقدر قيمة تجارتها بـ 30 مليون يورو، بالحد الأدنى.

ويلاحق الأمن الإسباني تيجون، منذ شهر يوليو 2016، دون أن يتمكن من القبض عليه، إلى أن شارك شخصيا في إنتاج وتصوير أغنية إلى جانب الفنان الكوبي، "Clase A".

وأدى نشر الأغنية المصورة إلى تسهيل عملية بحث السلطات عن تيجون، الذي فاجأ الجميع وذهب بنفسه إلى مركز أمني ليسلم نفسه، بعد أسابيع فقط من تصوير الأغنية الجديدة.

وفي سياق متصل، تمكن الأمن الإسباني من إلقاء القبض على 30 فردا فاعلا في عصابة "Castañas" خلال العام الماضي، العملية الأمنية التي تكللت باعتقال رئيسهم، فرانسيسكو تريجون.

المصدر: RT + YouTube