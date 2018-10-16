رضيع يخرج والدته من غيبوبة أعيت الأطباء! (صورة)
عادت مؤشرات الحياة لامرأة برازيلية، لم يتمكن الأطباء من إخراجها من غيبوبتها، عندما وضعت ممرضة طفل المرأة حديث الولادة على صدرها.
وذكرت صحيفة ديلي ميل أن، أماندا دا سيلفا، من مدينة فورتاليزا البرازيلية، أدخلت إلى المستشفى في الأسابيع الأخيرة من حملها بعد نوبة صرع أصابتها. وخشي الأطباء من حصول نوبات صرع جديدة لها، قد تؤدي إلى وفاة الحامل والجنين معا، لذلك أجروا لها عملية قيصرية وأدخلوها في غيبوبة اصطناعية بسبب مضاعفات وضعها الصحي بعد الولادة.
وزال الخطر عن حياة دا سيلفا بعد بضعة أيام، وتوقف الأطباء عن إعطائها المهدئات، لكنها لم تستعد وعيها، على الرغم من محاولات الأطباء، ولم تتحرك ولم تستجب للمؤثرات من حولها.
وأحضر الوليد الجديد إلى أمه، بناء على اقتراح الممرضات. وبعد أن لامس الطفل جسدها، زادت ضربات قلبها، وتدفقت الدموع من عينيها، رغم أنها كانت فاقدة للوعي. ومنذ تلك اللحظة، بدأت حالة دا سيلفا تتحسن وخرجت من المستشفى بعد 20 يوما وهي في كامل عافيتها.
وقالت إحدى الممرضات: "لم نكن نتوقع هذا التحسن السريع على الإطلاق. وبكى الفريق الطبي بالكامل سعادة بهذه النتائج".
وأشارت الممرضة إلى أنها على الرغم من عدم استطاعتها تفسير ردة فعل الوالدة على قرب وليدها منها، لكنها متأكدة من أنه لا يجب التقليل من أهمية الاتصال بين الأم وطفلها.
المصدر: لينتا. رو