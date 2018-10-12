 
مباشر

فتيات يرقصن في جنازة صديقتهن "لإرسال روحها إلى الجنة"! (فيديو)

مجتمع

فتيات يرقصن في جنازة صديقتهن
ZUMAPRESS.com-© Jack Kurtz
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kx0z

اكتسب فيديو غريب شهرة واسعة على شبكات ‏التواصل الاجتماعي، يظهر فتيات في تايلاند يرقصن على موسيقى النوادي الليلية، في جنازة صديقتهن.‏

وانتشر الفيديو بداية في مجموعة محلية على فيسبوك، في أوائل أكتوبر الجاري، وحمل عنوان "فتيات يرقصن أثناء حرق صديقتهن ‏لإرسالها إلى الجنة".‏

إقرأ المزيد
تعرف على أغرب تجارة مارستها حضارة المايا!

ويظهر الفيديو أربع فتيات من تايلاند يمارسن الرقص الحديث على أنغام موسيقى تصدح من سيارة مركونة بالقرب منهن. وثبتت على ‏صندوق السيارة الخلفي معدات إضاءة (كتلك في النوادي الليلية).‏

وسجل الفيديو أكثر من 700 ألف مشاهدة ومئات التعليقات، وصف فيها رواد الإنترنت المتوفاة وصديقاتها الراقصات بـ "ذئاب البراري". ‏واعتبر أغلب المعلقين أن تصرف الفتيات أثناء جنازة صديقتهن غير لائق أبدا. ‏

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. بعد "التطورات الخطيرة" في قضية خاشقجي، مراسل RT يرصد الأجواء حول القنصلية السعودية