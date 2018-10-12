فتيات يرقصن في جنازة صديقتهن "لإرسال روحها إلى الجنة"! (فيديو)
اكتسب فيديو غريب شهرة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فتيات في تايلاند يرقصن على موسيقى النوادي الليلية، في جنازة صديقتهن.
وانتشر الفيديو بداية في مجموعة محلية على فيسبوك، في أوائل أكتوبر الجاري، وحمل عنوان "فتيات يرقصن أثناء حرق صديقتهن لإرسالها إلى الجنة".
ويظهر الفيديو أربع فتيات من تايلاند يمارسن الرقص الحديث على أنغام موسيقى تصدح من سيارة مركونة بالقرب منهن. وثبتت على صندوق السيارة الخلفي معدات إضاءة (كتلك في النوادي الليلية).
وسجل الفيديو أكثر من 700 ألف مشاهدة ومئات التعليقات، وصف فيها رواد الإنترنت المتوفاة وصديقاتها الراقصات بـ "ذئاب البراري". واعتبر أغلب المعلقين أن تصرف الفتيات أثناء جنازة صديقتهن غير لائق أبدا.
المصدر: لينتا. رو