علماء: الكلاب "أغبى" مما يتوقع البشر!

أكد باحثون بريطانيون أن الكلاب ليست الحيوانات الأذكى كما يعتقد البشر، فالحيوانات الأخرى لديها مهارات فريدة تفوق مهارات الكلاب.

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وذكرت صحيفة مترو أن علماء من جامعة إكستر وكانتربري درسوا أكثر من 300 بحث علمي عن القدرات الدماغية للحيوانات. وقارنوا القدرات المعرفية للكلاب مع الحيوانات الأليفة الأخرى والمفترسة.

واستنتج البروفيسور، ستيفن ليا، من جامعة إكستر، أن قدرات الكلاب مبالغ فيها، فالحيوانات الأخرى تستطيع أداء مهام الكلاب بشكل جيد تماما.

ولاحظ العديد من العلماء أن الكلاب كانت ناجحة في حل الألغاز البسيطة، وفي بعض الأحيان، تجاوزت القرود في هذه المسألة. لكنهم لم ينتبهوا في الوقت نفسه، إلى حقيقة أن الحيوانات الأخرى كالراكون والضباع وغيرها من الحيوانات القريبة في تكوينها من الكلاب، استطاعت حل تلك الألغاز بشكل رائع.

المصدر: لايف. رو