عمره 99 عاما.. محام ضليع يمارس مهنته ويرفض التقاعد

بلغ المحامي الأمريكي، مورتون كاتز، الـ 99 من العمر، وما يزال يمارس مهنته التي بدأها منذ 70 عاما وضلع بها جيدا.

وأصبح مورتون كاتز محاميا في عام 1951، وذلك عقب أن خدم جنديا في الحرب العالمية الثانية، وما يزال يتعاقد كمحامي دفاع مع ولاية كونيتيكت الأمريكية.

ومن المثير أيضا أن المحامي ما يزال يستخدم الطرق التقليدية في إنجاز أعماله مستخدما الدفاتر والهاتف، دون اللجوء إلى الحاسوب والأجهزة الذكية الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، يتعجب المحامون الأصغر سنا من ذكائه ودقته وقدرته الكبيرة على سرد التفاصيل.

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ويعمل كاتز كمدافع قضائي خاص، وهو متخصص في القضايا الصغيرة التي غالبا ما تكون معقدة، كما أنه يقدم خدماته مجانا للمحاربين القدامى.

ويؤكد كاتز مرارا على أنه سيستمر بالعمل الذي يحب، طالما أن الولاية ترغب بالتعاقد معه، ولن يتوقف إلا عندما يطرد من عمله رسميا.

ولكن في غضون ذلك، ما يزال المحامي الهرم يحضر الندوات العلمية ويتابع كل جديد في الدستور والقانون الأمريكي، كما لو كان في بداية طريقه المهني.

المصدر: ديلي ميل