السلطات الأمريكية تمنع افتتاح أول "بيت للدعارة" يستخدم دمى الجنس

أصدرت السلطات الأمريكية في ولاية تكساس قرارا يمنع افتتاح أول بيت للدعارة، كان من المقرر أن يستخدم الدمى بدلا من الفتيات، وذلك في مدينة هيوستن.

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وأتى القرار نتيجة لجهود كبيرة قامت بها منظمة "Elijah Rising"، التي تناضل من أجل إنهاء ظاهرة الاتجار بالبشر للأغراض الجنسية.

وقامت المنظمة بإنشاء عريضة وقع عليها الآلاف ممن يعارضون افتتاح بيت الدعارة في مدينة هيوستن، وأول بيت من نوعه في عموم الولايات المتحدة.

كما صدر قرار المنع بعد جهوزية المشروع التجاري وقبل أيام من موعد افتتاحه المقرر، إذ أكد حاكم تكساس، سيلفستر ترنر، أنه أيضا لا يوافق شخصيا على افتتاح هكذا مشاريع في الولاية.

وفي سياق متصل، افتتح أول بيت دعارة للدمى في كندا في عام 2017، وتحديدا في مدينة تورونتو، إذ لم يواجه المشروع المعارضة الشعبية والرسمية التي يواجهها اليوم في الولايات المتحدة.

المصدر: Sputnik News