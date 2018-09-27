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انتحار عارضة أزياء باكستانية

مجتمع

انتحار عارضة أزياء باكستانية
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عارضة الأزياء الباكستانية آنام تانولي
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عثر على عارضة الأزياء الباكستانية آنام تانولي Anam Tanoli، منتحرة في غرفة نومها ببيت عائلتها في مدينة "لاهور"، واتضح أن سبب الانتحار هو مضايقتها على الإنترنت.

ونقلت صحيفة ( Apna Pakistan) الباكستانية، عن والدة تانولي: "كانت ابنتي تحت ضغط عقلي ونفسي، وكان لديها موعد محدد مع طبيب في اليوم الذي شنقت نفسها فيه".

من جهتها، أشارت وسائل الإعلام إلى وجود سبب آخر لانتحارها، والذي سبقه نشرها لفيديو حذرت فيه متابعين لحسابها في مواقع التواصل الاجتماعي من إزعاجها ومضايقتها. ووصفت إزعاجهم بالعمل السيئ وبأنه أسلوب جبان، لكنها في نهاية المطاف لم تر حلا إلا بحبل أنهت به حياتها.

ولا تزال شرطة "لاهور" عاصمة ولاية البنجاب في الشمال الشرقي الباكستاني تحقق في الحادث.

ويوصف "التنمر"، في كثير من الأحيان، على أنه شكل من أشكال المضايقات التي يرتكبها المسيء الذي يمتلك قوة بدنية أو اجتماعية وهيمنة أكثر من الضحية، ويمكن أن يكون تحرشا لفظيا وجسديا أو نفسيا.

المصدر: وكالات + ويكيبيديا

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