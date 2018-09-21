بالفيديو.. عراك بالأيدي بين فتيات وشبان سعوديين

أظهر مقطع فيديو متداول، اشتباكا بالأيدي بين عدد من الشبان والفتيات السعوديات في محافظة محايل عسیر، جنوب غربي المملكة، وسط محاولات من بعض الحاضرين لفض العراك.

ولم يعرف السبب الذي دفع الشبان والفتيات للدخول في العراك، ولم ترد معلومات من مصادر رسمیة توضح ملابسات أو تفاصيل المقطع المتداول، وسط مطالبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المشاهد.

المصدر: وسائل إعلام سعودية