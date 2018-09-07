إيلون موسك متهم بالاحتيال

رفع التاجر المعروف ومؤسس صحيفة "Citron Research" الاستثمارية، أندرو ليفت، دعوى قضائية ضد مؤسس شركة تسلا، إيلون موسك، متهما إياه بالاحتيال وانتهاك قوانين سوق الأوراق المالية.

وجاء في نص الدعوى التي قدّمت إلى المحكمة الاتحادية في كاليفورنيا الأمريكية، أن "موسك قدّم معلومات خاطئة إلى المستثمرين في تسلا من أجل التأثير على سعر أسهم الشركة. وفي أغسطس الفائت، أكد على تويتر أنه ينوي شراء أسهم المستثمرين في الشركة مقابل 420 دولارا للسهم، لكنه تراجع عن كلامه لاحقا".

إقرأ المزيد

من جانبه، علّق مايكل كانتي محامي ليفت على القضية قائلا، إن "تصرفات موسك هذه تعتبر غشا ممنهجا.. موسك تلاعب عمدا بسعر أسهم الشركة عبر التغريدات التي أطلقها على تويتر لخداع المستثمرين".

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المستثمرين في تسلا كانوا قد تقدموا أيضا بدعاوى ضد موسك، متهمين إياه بالتلاعب بأسعار أسهم الشركة.

المصدر: لينتا. رو