// 26.06.2018 по тикету 15478
تسلا تخسر أحد أهم موظفيها
Reuters Kim Hong-Ji
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قدّم رئيس قسم الهندسة في شركة تسلا الأمريكية، داغ فيلد، استقالته من منصبه في الشركة.
وذكر موقع "CNBC" الأمريكي أن استقالة فيلد الذي عمل في تسلا 5 سنوات جاءت بعد القرارات التي أصدرتها شركته، في مايو الفائت، والتي أوقفته عن العمل لفترة غير محددة.
من جانبها، أصدرت تسلا بيانا رسميا شكرت فيه فيلد على الجهود التي بذلها خلال عمله في الشركة، وأثنت فيه على كفاءته في تطوير العمل.
يذكر أن فيلد كان مسؤولا عن إنتاج السيارات الكهربائية في تسلا، وساهم بشكل كبير في تبسيط تصاميم سيارات "Model 3"، الأمر الذي قلل من تكلفة إنتاجها بشكل ملحوظ.
المصدر: لايف. رو
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