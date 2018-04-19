تسلا توقف إنتاج سيارات "Model 3"

ذكرت مصادر مطلعة في سوق السيارات أن شركة تسلا قررت وقف إنتاج سيارات "Model 3" لفترة معينة في مصنع فريمونت بالولايات المتحدة.

وتبعا للمصادر فإن "خطوط الإنتاج في المعمل ستتوقف مبدئيا لـ 5 أيام ليقوم الفنيون بفحص كامل المعدات والتحقق من جودة السيارات التي تم إنتاجها سابقا".

وتأتي تلك الأخبار بعد مدة من الحادث المأساوي الذي أودى بحياة أحد الأشخاص عند استخدام نظام القيادة الذاتية في سيارة من نوع "Model 3".

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كما أن الشائعات ازدادت في الفترة الأخيرة حول كثرة الحوادث التي تتعرض لها تلك السيارات و"وجود خلل معين في أجزاء المقود ونظام التحكم".

ويشير الخبراء إلى أن تسلا "قد تقلص من إنتاج سياراتها الكهربائية بسبب تكلفة تصنيعها العالية والمنافسة القوية التي بدأت تشكلها الشركات المصنعة الأخرى في هذه السوق".

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر