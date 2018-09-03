ممثل مصري يوجه رسالة للمثليين مجددا

واصل الفنان المصري خالد أبو النجا، دفاعه عن المثليين، مشيرا إلى أن المثلية الجنسية ليست اختيارا أو مرضا أو حراما.

وأضاف أبو النجا خلال تغريدته على موقع "تويتر": "المثلية ليست الفعل الجنسي وإنقاذ حياة شباب مثليين ينتحرون بسبب الجهل المجتمعي واجب علي أي إعلامي الدفاع عنهم بدلا من أن تسب وتتهكم".

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وجاء تعليق أبو النجا ردا على فيديو نشر في شهر أغسطس الماضي لإعلامي هاجمه بسبب دفاعه عن المثليين.

وكان أبو النجا قد أثار جدلا بعد إعادة نشر صور له عاريا تماما من جلسة تصوير قديمة، ما جعله يواجه اتهامات بـ"الشذوذ الجنسي".

المصدر: تويتر