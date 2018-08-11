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فنان مصري ينشر صوره عاريا ويؤكد: "لا تهمني الاتهامات بالشذوذ" (صور)

أخبار العالم العربي

فنان مصري ينشر صوره عاريا ويؤكد:
www.instagram.com/kalnaga
الفنان المصري خالد أبو النجا
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أثار الفنان المصري خالد أبو النجا جدلا  بعد إعادة نشر صور له عاريا تماما من جلسة تصوير قديمة، ما جعله يواجه اتهامات بـ"الشذوذ الجنسي".

ورد خالد أبو النجا على الاتهامات قائلا إنه فخور بجلسة التصوير ولا يهمه كلام الناس وانتقادهم.

وقام أحد متابعيه بنشر صورة قديمة له يظهر فيها على سرير مع الفنان تامر هجرس، متهما "أبوالنجا" بالشذوذ الجنسي.

وقرر أبو النجا الرد على هذا الاتهام بإعادة نشر نفس الصور عبر إنستغرام، موضحا أنها من جلسة تصوير وأنه فخور بها ولا يكترث لأراء واتهامات الناس دون أي توضيحات أخرى.

وتعرض أبو النجا إلى عتاب وهجوم كبيرين من جانب متابعيه، بسبب رفضهم نشر مثل هذه الصور التي تخدش الذوق العام.

https://www.instagram.com/kalnaga/

المصدر: "المصريون" + إنستغرام

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