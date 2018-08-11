فنان مصري ينشر صوره عاريا ويؤكد: "لا تهمني الاتهامات بالشذوذ" (صور)
أثار الفنان المصري خالد أبو النجا جدلا بعد إعادة نشر صور له عاريا تماما من جلسة تصوير قديمة، ما جعله يواجه اتهامات بـ"الشذوذ الجنسي".
ورد خالد أبو النجا على الاتهامات قائلا إنه فخور بجلسة التصوير ولا يهمه كلام الناس وانتقادهم.
و انت عامل فولو ليه للبطيخ!— Kal Naga - أبوالنجا (@kalnaga) 5 августа 2018 г.
😂
يشرفني ان اكون مساهم في عمل فني قد تراه انت بطيخ و غيرك يراه فن رفيع
و علي فكرة انا اتحدي رجولتك هذه التي تتفاخر بها
الرجولة ثقة بالنفس و اعتزاز بالعقل و رأي و حجة حتي و ان هاجمك الكثيرون ممن لا يبصرون إلا البطيخ #كفاية_عكhttps://t.co/BwUflIQ7Jf
وقام أحد متابعيه بنشر صورة قديمة له يظهر فيها على سرير مع الفنان تامر هجرس، متهما "أبوالنجا" بالشذوذ الجنسي.
وقرر أبو النجا الرد على هذا الاتهام بإعادة نشر نفس الصور عبر إنستغرام، موضحا أنها من جلسة تصوير وأنه فخور بها ولا يكترث لأراء واتهامات الناس دون أي توضيحات أخرى.
An old photograph resurfaced lately! It's taken by my friend photographer Youssef Nabil. We took many pictures through the course of this shoot that was for our portfolio as models, me and Tamer Hagras. Youssef captured a moment that tells a story, It seems like a lifetime ago, but each time I see this photo I find it tells a new story, lately on Twitter someone posted it and called me Batikha! I am proud of being part of this artistic photography project, even if some people will see Batikh in it. What do you see?
وتعرض أبو النجا إلى عتاب وهجوم كبيرين من جانب متابعيه، بسبب رفضهم نشر مثل هذه الصور التي تخدش الذوق العام.