"نينجا عار" يقبض على سارق سيارات! (فيديو)

قبض رجل أمريكي من مدينة نيوكاسل على لص حاول سرقة سيارته من أمام منزله ليلا، وساعده في ذلك أمر لا يخطر على بال.

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فقد كان ستيفن كولن البالغ من العمر 29 عاما، راقدا في سريره يشاهد التلفاز في منزله مساء، عندما انطلق صوت إنذار قادم من الخارج، عندها أدرك الرجل أن أحد ما يحاول سرقة سيارته المركونة أمام بيته.

وقالت صحيفة ذا صن: "أوضح الرجل أنه لم يفكر للحظة، وخرج إلى الفناء عاريا ليلحق باللص الذي كان يحاول سرقة سيارته، فلو أنه قام وارتدى ملابسه أولا ثم خرج، لما لحق به على الأغلب".

ورصدت كاميرات مراقبة المنزل كولن، وكيف استطاع اللحاق باللص والقبض عليه.

وتبين أن اللص ما هو إلا مراهق في الـ17 من عمره، وكان في حالة من السكر، لذلك قرر كولن العفو عنه هذه المرة وإعطاءه فرصة ثانية ولم يسلمه للسلطات المختصة.

المصدر: ذا صن