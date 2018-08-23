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السجن لرجل لعب دور "الشبح" مع خطيبته السابقة

مجتمع

السجن لرجل لعب دور
: Bobby Yip
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حكم على رجل بالسجن أربعة أشهر في بريطانيا، عقب إثبات تورطه في انتحال شخصية "شبح" في التواصل مع خطيبته السابقة، في محاولة منه لإعادة إحياء العلاقة بينهما.

وكتب المتهم راي ميدويل، رسالة إلى خطيبته السابقة، كاي وينبوري، ادعى فيها أنه "أمها" المتوفاة، إذ نصحها من خلال الرسالة بالعودة إليه، وبأنها اقترفت خطأ فادحا عندما انفصلت عنه. 

وفي نهاية نص الرسالة، ادعى المتهم أن المكتوب وصل إليها من "أخصائي يتواصل مع الأرواح بعد الوفاة"، الأمر الذي أثار قلق الفتاة في بادئ الأمر.

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ولكن بعد تكرار الحادثة وإرسال الرجل رسالة ثانية، عبر البريد الإلكتروني هذه المرة، بدأت الخطيبة تشك في وقوف ميدويل وراء هذه اللعبة المخيفة، حيث أن الشرطة منعته مسبقا من التواصل المباشر مع خطيبته، بناء على طلب رسمي منها.

وبالرغم من فشل لعبة "الشبح" في إعادة الرجل إلى خطيبته، إلا أن المحكمة قد ارتأت مؤخرا تعليق حكم السجن الصادر، لمدة عامين كاملين، شريطة ألا يحاول بتاتا التواصل مع كاي وينبوري، لا من قريب ولا من بعيد.

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

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