الأرجنتين.. تكريم شرطية أرضعت طفلا جائعا لا تعرفه (صورة)

قامت شرطية أرجنتينية بإرضاع طفل صغير، وذلك عندما صادفته يبكي جائعا ووحيدا في أحد مشافي العاصمة، بوينس آيرس.

وخلال دوامها الرسمي، كانت الشرطية، سيليستا آيالا، تزور مشفى "لا باتا" للأطفال عندما شاهدت طفلا متسخا يبكي من شدة جوعه، دون التفات أحد من الممرضين للاعتناء به.

ولم تصرح الشرطة الأرجنتينية بحالة الرضيع الاجتماعية أو مكان تواجد والديه لحظة بكائه في المستشفى، لكن من المؤكد أن موظفي المشفى كانوا منشغلين تماما عن الطفل الجائع.

كما صور أحد زملاء الشرطية لحظة إرضاعها للطفل الجائع، وقام بنشر الصورة عبر فيسبوك ليري العالم الحب الاستثنائي الذي أظهرته آيالا للطفل.

ونالت الصورة إعجاب الملايين حول الأرجنتين والعالم، حيث أقدمت الشرطية على مساعدة الطفل بشكل عفوي دون معرفته مسبقا، كما لو كانت أمه الحقيقية.

وفي السياق نفسه، قامت الحكومة بتكريم الشرطية رسميا وكذلك شكرها على العمل الإنساني اللافت، كما أعرب وزير الأمن في بوينس آيرس، عن أن الشرطية آيالا هي نموذج لما يجب أن يكون عليه عناصر الشرطة في البلاد.

Hoy recibimos a Celeste, la oficial que amamantó a un bebé en el Hospital de Niños de #LaPlata para notificarle su ascenso. Queríamos agradecerle en persona ese gesto de amor espontáneo que logró calmar el llanto del bebé. La policía que nos enorgullece, la policía que queremos. pic.twitter.com/8aBp0Xj4Zj — Cristian Ritondo (@cristianritondo) August 17, 2018

المصدر: RT +Twitter