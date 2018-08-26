استطلاع رأي يظهر رضا الروس عن ظروف سكنهم!

كشفت نتائج استبيان نشرها المركز الروسي لاستطلاع الرأي العام مؤخرا عن أن ثلاثة أرباع الروس راضون عن ظروف سكنهم.

وأظهر الاستطلاع أن إجابات 72% من المشاركين جاءت إيجابية على سؤال موجه إليهم بهذا الشأن. وقال 41% منهم إنهم راضون تماما عن ظروف سكنهم. وقال 31% إنهم يعتبرون سكنهم مقبولا.

وكانت نسبة الراضين عن السكن، كما أظهر استطلاع الرأي، عام 2005 نحو 48%، فيما ازدادت تلك النسبة عام 2007 لتصل إلى 55%.

أما نسبة الشباب (بين 18 و24 عاما) الراضين عن السكن فبلغت عام 2018 نحو 84 %، و61% ضمن الشباب من 25 حتى 34 عاما.

وتمثل السبب الرئيس لعدم رضا 40% من المواطنين عن سكنهم في نفقات الإسكان العالية، ونقص المساحة السكنية بحسب 39% منهم. وهناك أسباب أخرى لعدم الرضا عن السكن، ومن بينها خدمات الإسكان السيئة (33%) ضمن سكان القرى، و(24%) ضمن سكان المدن الكبرى.

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وأعرب ربع الروس تقريبا عن رغبتهم في شراء مسكن جديد خلال الأعوام الـ5 المقبلة، ما يزيد بنسبة 7% عما هو عليه عام 2007. ومن بينهم 44% من الشباب بسن 18-24 عاما، يريدون أخذ قرض عقاري لشراء المسكن. أما ثلث المواطنين، 34% تقريبا، ممن يريدون شراء مسكن، فيرغبون باستخدام أموالهم الخاصة للقيام بذلك. ويريد 24% من المواطنين بيع عقار قديم لشراء آخر جديد.

يذكر أن استطلاع الرأي جرى هاتفيا، في 9 أغسطس، ضمن 1600 مواطن في مختلف الأقاليم الروسية.

المصدر: تاس