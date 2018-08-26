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استطلاع رأي يظهر رضا الروس عن ظروف سكنهم!

مجتمع

استطلاع رأي يظهر رضا الروس عن ظروف سكنهم!
Ipoteka.msk.ru
أحياء سكنية جديدة
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كشفت نتائج استبيان نشرها المركز الروسي لاستطلاع الرأي العام مؤخرا عن أن ثلاثة أرباع الروس راضون عن ظروف سكنهم.

وأظهر الاستطلاع أن إجابات 72% من المشاركين جاءت إيجابية على سؤال موجه إليهم بهذا الشأن. وقال 41% منهم إنهم راضون تماما عن ظروف سكنهم. وقال 31% إنهم يعتبرون سكنهم مقبولا.

وكانت نسبة الراضين عن السكن، كما أظهر استطلاع الرأي، عام 2005 نحو 48%، فيما ازدادت تلك النسبة عام 2007 لتصل إلى 55%.

أما نسبة الشباب (بين 18 و24 عاما) الراضين عن السكن فبلغت عام 2018 نحو 84 %، و61% ضمن الشباب من 25 حتى 34 عاما.

وتمثل السبب الرئيس لعدم رضا 40% من المواطنين عن سكنهم في نفقات الإسكان العالية، ونقص المساحة السكنية بحسب 39% منهم. وهناك أسباب أخرى لعدم الرضا عن السكن، ومن بينها خدمات الإسكان السيئة (33%) ضمن سكان القرى، و(24%) ضمن سكان المدن الكبرى.

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وأعرب ربع الروس تقريبا عن رغبتهم في شراء مسكن جديد خلال الأعوام الـ5 المقبلة، ما يزيد بنسبة 7% عما هو عليه عام 2007. ومن بينهم 44% من الشباب بسن 18-24 عاما، يريدون أخذ قرض عقاري لشراء المسكن. أما ثلث المواطنين، 34% تقريبا، ممن يريدون شراء مسكن، فيرغبون باستخدام أموالهم الخاصة للقيام بذلك. ويريد 24% من المواطنين بيع عقار قديم لشراء آخر جديد.

يذكر أن استطلاع الرأي جرى هاتفيا، في 9 أغسطس، ضمن 1600 مواطن في مختلف الأقاليم الروسية.

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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