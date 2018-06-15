المركزي الروسي يفاجئ الأسواق بحفاظه على مستوى سعر الفائدة

قرر البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 7.25%، مخالفا بذلك توقعات المحللين، الذين توقعوا خفضا جديدا.

وخفض المركزي الروسي خلال العام الجاري سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في شهري فبراير ومارس الماضيين، حيث قلصها في كل مرة بنسبة 0.25%، وألمح خلال اجتماعه في مارس إلى إمكانية إجراء خفض أخر خلال عام 2018.

وقال بيان صادر عن المركزي الروسي إن "مجلس إدارة البنك قرر في 15 يونيو الإبقاء على سعر الفائدة السنوي عند مستوى 7.25%".

ويستند المركزي الروسي في قراره إلى عدة مؤشرات اقتصادية، منها معدل التضخم، الذي أظهرت بيانات رسمية روسية أنه لم يتغير في شهر مايو الماضي مقارنة بالشهر الذي قبله أبريل، حيث بلغ 0.4% على أساس شهري، كذلك حافظ معدل التضخم على مستواه في مايو على أساس سنوي، إذ بلغ 2.4%.

وتوقع جميع المحللين في استطلاع للرأي أجرته وكالة "نوفوستي" أن يقرر المركزي الروسي خلال اجتماعه اليوم الجمعة خفض سعر الفائدة في ظل معدلات التضخم المتدنية، إلا أن المركزي اتخذ موقفا حذرا تجاه المستقبل، في ظل توقعات بارتفاع معدل التضخم بسبب ارتفاع أسعار الوقود ونمو الأجر الحقيقي في البلاد، وتسارع الإقراض الفردي.

وخلال العام الماضي، قلص المركزي الروسي سعر الفائدة 6 مرات، كان آخرها في 15 ديسمبر، وخفضها بنسبة 0.5% لتصل إلى 7.75%.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي