سمات في الرجل "تبعد" الجنس اللطيف عنه!

يحاول معظم الرجال لفت انتباه النساء من خلال إظهار مدى ذكائهم، ولكن، من الواضح أن هذه الآلية غير ناجحة مع الجنس اللطيف، وفقا لدراسة جديدة.

ووجدت دراسة قام بها باحثو جامعة غرب أستراليا، أن النساء لا يفضلن الرجال الأذكياء أو الوسيمين. ولكن في المقابل، لا ينطبق هذا الأمر على الرجال الذين يفضلون النساء اللواتي يتمتعن بمستويات عالية من الذكاء والجمال.

وسأل الباحثون مئات الأشخاص عن العناصر الجاذبة بالنسبة لهم في الشريك المحتمل. وقيم المشاركون 4 صفات: المظهر الجيد والذكاء واللطف والسهولة في التعامل.

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وطُلب منهم توضيح مدى انجذابهم إلى الشركاء المحتملين الذين كانوا (على سبيل المثال) أكثر لطفا من 1% من البقية. كما طلب الباحثون من المشاركين الأمر نفسه بالنسبة للنسب: 10% و25% و50% و75% و90% و99%.

وبالنسبة لكل نسبة مئوية، صنّف المشاركون الشركاء الرومانسيين على مقياس مكون من 6 نقاط (يتراوح من "غير جذاب على الإطلاق" إلى "جذاب للغاية").

وأظهرت النتائج المنشورة في مجلة British Journal of Psychology، أنه كلما كانت النسبة أعلى، كان الشخص أكثر جاذبية كشريك. ولكن النساء قلن إن الشريك سيكون أكثر جاذبية في حال كان أكثر ذكاء من 90% من مجموع المشاركين.

ومع ذلك، تنخفض الجاذبية بالنسبة لهن إذا كان الشريك أكثر ذكاء من 99% من المشاركين.

المصدر: ديلي ميل