ما سر نجاح الرجال المهيمنين؟

كشفت دراسة حديثة عن سر تفوق الرجال المهيمنين في الحياة العملية والاجتماعية والسياسية على حد سواء.

ووجد الباحثون أن الرجال ذوي مستويات الهيمنة العالية، يستجيبون بشكل أسرع في تحديد الاختيارات الصحيحة، بغض النظر عن السياق الاجتماعي. ويعتبر هؤلاء الرجال أكثر قدرة على اتخاذ القرارات السريعة، مقارنة بغيرهم.

وأوضحت الدراسة التي شملت 240 طالبا ذكرا في EPFL وجامعة Lausanne، أن سرعة الاستجابة لدى الرجال الذين لديهم هيمنة عالية مقارنة بالرجال ذوي الميول المنخفضة، ترتبط بإشارة دماغية تضخمت بشكل مذهل، حوالي 240 ميللي ثانية، بعد رؤية الوجوه.

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وبالإضافة إلى ذلك، عندما قام الباحثون بتحليل صور التخطيط الدماغي للمشاركين ذوي الهيمنة العالية، حددوا نشاطا أعلى في مناطق الدماغ المرتبطة بالعواطف والسلوك، مقارنة بالمشاركين ذوي الميول المنخفضة.

وتعتمد الهيمنة أو السيادة نفسها على القدرة على اتخاذ القرارات (جزئيا)، بشكل سريع وعملي. ويتيح هذا الأمر للفرد القدرة على التصرف بحكمة في المواقف الاجتماعية، ما قد يمنحه ميزة تطورية، وفقا للباحثين.

وقالت كارمن ساندي، من كلية Ecole Polytechnique Federale de Lausanne: "في المستقبل، سيكون من المهم معرفة ما إذا كانت هناك إشارات دماغية أقوى تُلاحظ لدى الأفراد المهيمنين على وجه الخصوص".

ويأمل الباحثون في ربط هذه الإشارة بأدوار المدراء التنفيذيين، ومعرفة ما إذا كانت الاختلافات نفسها تحدث في أدمغة الإناث والأطفال.

المصدر: ديلي ميل