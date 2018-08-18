علماء: الرجال أذكى من النساء!

أثبت علماء من جامعة واشنطن أن الرجال يفكرون بشكل أسرع، يتخذون القرارات الأكثر صوابا، ويتحملون الضغوط بشكل أفضل بكثير من النساء.

وأجرى الباحثون تجربة فريدة تمت فيها دراسة ردود الفعل على المعلومات المجسدة بالرسم. وعلى الرغم من أن معالجة البيانات من الرسوم التوضيحية والمخططات تتم من قبل جهاز الرؤية لدى المرأة والرجل بنفس الطريقة والآلية، إلا أن الباحثين أشاروا إلى أن الرجال هم الذين يتخذون القرارات الأكثر منطقية وعقلانية استنادا إلى البيانات، بحسب صحيفة "Cell".

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ووفقا للعلماء، فإن دماغ المرأة يعالج المعلومات الواردة أبطأ من الرجال بنسبة تتراوح ما بين 25-75%. وهذا ما لا يسمح عادة بالإجابة على الأسئلة المتعلقة بالتحكم العقلاني بشكل صحيح، ما يؤدي إلى عدم القدرة أيضا على تقييم القدرات المعرفية للجنس اللطيف بشكل دقيق.

ومع ذلك، فإن أكثر ردود الفعل الحادة والمعالجة السريعة للمعلومات والبيانات في الدماغ تعود للرجال الذين يعانون من اضطرابات في النمو العقلي، وليس لدى الرجال الأصحاء.

ويعتقد العلماء أن العمليات الدماغية لمثل هؤلاء الرجال مصحوبة بانخفاض في تنظيم النشاط العصبوني، وهذا يؤدي بدوره إلى السرعة في ردود الفعل وإلى استيعاب أدق للمعلومات.

المصدر: لايف. رو