في يوم عيده.. ما دلالة ألوان علم روسيا؟

تحتفل روسيا في 22 أغسطس من كل عام بيوم العلم الوطني للبلاد، وتم الإعلان عن هذا العيد بمرسوم رئاسي عام 1994.

ويعود تاريخ هذا العلم الوطني الروسي، بألوانه الثلاثة، للقرن السابع عشر، عندما رفع العلم الأحمر والأزرق والأحمر على أول سفينة عسكرية روسية، حملت تسمية "النسر".

وظلت ألوان العلم الرسمي للدولة خلال عهد الإمبراطورية الروسية هي الأسود والأصفر والأبيض، حتى عام 1883. وسمح في عهد الإمبراطور ألكسندر الثالث باستخدام العلم ثلاثي الألوان (أحمر وأزرق وأبيض) لتزيين المباني في الاحتفالات الرسمية، وأصبح هذا العلم هو الرسمي للإمبراطورية الروسية عشية تتويج نيقولاي الثاني، ليستبدل بذلك العلم السابق.

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وعندما وصل البلاشفة إلى السلطة، خسر العلم مكانه ليفسح الطريق للراية الحمراء التي أصبحت علم الدولة السوفيتية، حتى بداية تسعينيات القرن الماضي.

واتخذ القرار بعودة العلم الروسي التاريخي ذي الألوان الثلاثة، بدل العلم السوفيتي الأحمر، بقرار لمجلس السوفيت الأعلى، في 22 أغسطس عام 1991. ورفع على الفور العلم ثلاثي الألوان فوق مبنى الحكومة الروسية. ومنذ عام 1994، أصبح يوم علم روسيا الاتحادية عيدا وطنيا.

ويرمز العلم ثلاثي الألوان إلى السلام والصفاء (الأبيض) والإيمان والوفاء (الأزرق) والشجاعة ودم المدافعين عن أرض الوطن (الأحمر).

المصدر: فيستي. رو