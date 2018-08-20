روسيا تطلق "بطاقة حاج" على غرار بطاقة المشجع في مونديال-2018

زودت روسيا الحجاج الروس الذين يؤدون العام الجاري فريضة الحج إلى بيت الله الحرام ببطاقات خاصة على غرار بطاقات المشجعين (Fan ID)، التي استخدمت الصيف الجاري في مونديال روسيا.

وقال نائب رئيس مجلس الإفتاء في روسيا، روشان عباسوف، في حديث أدلى به للصحفيين إن بطاقة الحاج تحتوي على كل المعلومات عن صاحبها.

وقد وضعت حسب عباسوف العام الجاري بطاقات اختبارية للتأكد من فاعليتها، علما أن الحاج الذي لا يجيد اللغتين العربية والإنجليزية يمكن أن يضل طريقه أو يتوه. أما بطاقة الحاج فستساعد في تأكيد هويته وتسهيل رحلته.

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وأشار عباسوف إلى أن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أبدت اهتماما بالابتكار الروسي، ولم يستبعد أن تستعين به خلال الأعوام المقبلة.

يذكر أن 22.5 ألف مسلم من الحجاج الروس وصلوا العام الجاري إلى المملكة العربية السعودية من 60 إقليما روسيا، ليؤدوا فريضة الحج إلى جانب مئات الآلاف من إخوتهم الحجاج من بلدان أخرى.

المصدر: نوفوستي