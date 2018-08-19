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مفتي تترستان يتحدث إلى الصحفيين عن حجاج روسيا

مجتمع

مفتي تترستان يتحدث إلى الصحفيين عن حجاج روسيا
Sputnik
المسجد الحرام
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قال مفتي جمهورية تترستان الروسية، كامل ساميغولين، إن الحجاج المسلمين وصلوا بسلام من روسيا إلى المملكة العربية السعودية، حيث أقاموا في المخيمات والفنادق المخصصة لهم.

وأضاف ساميغولين قائلا إن غالبية الحجاج هم من أهالي إقليم الأورال الروسي ومنطقة سيبيريا الروسية، مشيرا إلى أنهم مرتاحون للسفر وظروف الإقامة، ويحمدون الله سبحانه وتعالى.

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كما أشار المفتي إلى أن عددا من الحجاج زاروا المسجد الحرام والمدينة المنورة، في استعداد لأداء مناسك الحج الأساسية.

وقال المفتي إنه يقوم بأداء مناسك الحج إلى جانب إخوانه الحجاج المسلمين من روسيا.

وحسب قوله، فلكل مجموعة من الحجاج الروس شخص مسؤول بإمكانه الاتصال سريعا بالمسؤولين السعوديين.

المصدر: نوفوستي

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