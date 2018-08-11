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السعودية تتخذ قرارات صارمة بشأن المخالفين لتعليمات الحج

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السعودية تتخذ قرارات صارمة بشأن المخالفين لتعليمات الحج
AP / HASSAN AMMAR
المسجد الحرام في مكة المكرمة خلال الحج
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أصدرت السلطات السعودية، يوم السبت، بيانا بخصوص المقيمين المخالفين لتعليمات الحج.

ونشر الأمن العام في الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بيانا وشريط فيديو، أوضح فيهما أن الإبعاد والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات عقوبة للمقيم الذي يخالف تعليمات الحج بلا تصريح.

وبين الأمن العام أن التعليمات تقضي بحصول المواطنين والمقيمين بالمملكة على تصريح للحج، وإبرازه لرجال الأمن بمداخل العاصمة المقدسة الذين سينفذون التعليمات بإعادة من لا يتوفر لديهم تصريحا بالدخول.

وأوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق بأنه تمت إعادة أكثر من 188 ألف شخص وما يقارب 84 ألف مركبة بسبب مخالفة التعليمات وعدم الحصول على التصاريح النظامية للدخول لمكة المكرمة خلال موسم الحج.

وتشمل مهام قوات أمن الحج بمداخل مكة المكرمة ضبط المركبات المخالفة لتعليمات نقل الحجاج وتحويلها لمواقف المركبات بمداخل العاصمة، ومتابعة سيارات حجاج البر القادمين من خارج المملكة وتوجيهها إلى المواقف المخصصة لها بعد إيصال ركابها من الحجاج إلى أماكن إقامتهم.

المصدر: صحيفة الرياض

// 26.06.2018 по тикету 15478

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