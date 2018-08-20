18 أم 50 عاما.. في أي عمر أنت أكثر جاذبية؟

اكتشف باحثو قسم علم الاجتماع بجامعة ميتشيغان الأمريكية، السن الأكثر جاذبية للرجال والنساء بالنسبة لممثلي الجنس الآخر.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الباحثين أجروا دراسة شملت 200 ألف شخص، درس فيها علماء الاجتماع كمية الرسائل التي تلقاها المشاركون في التجربة من قبل ممثلي الجنس الآخر في شبكات التواصل الاجتماعية.

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وأشار العلماء إلى أن ممثلي الجنسين يميلون إلى الاستجابة لأشخاص أكثر وسامة وجاذبية من أنفسهم. كما اتضح أن النساء مهتمات بفكر ودرجة التعليم لشريك العمر المحتمل، أما الرجال فلا يهتمون لدرجة تعليم المرأة، بل على العكس يحذرون المرأة المتعلمة.

وخلص العلماء إلى أن الرجال يصلون إلى ذروة الشعبية لدى الجنس اللطيف في سن الخمسين، أما النساء ففي سن الـ18. وبعد تجاوز هذه الحدود العمرية، يبدأ عامل العمر بالتلاشي بالنسبة لقياس الجاذبية اجتماعيا.

أما عالمة النفس، ميشيل دروان، فهي غير موافقة كليا على نتائج هذه الدراسة. وقالت دروان: "تخيل نفسك مع امرأة تقتبس مقتطفات من روايتك المفضلة، وتتحدث عدة لغات، وتبحث عن طرق علاجية جديدة للأمراض. فهل تعتقدون أن هذه الصفات تجعلها غير جذابة؟".

المصدر: فيستي. رو