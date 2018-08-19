احصل على مئات الدولارات مقابل العيش في أجمل ولايات أمريكا

تخيل أن تتقاضى مئات الدولارات مقابل العيش في مكان يتمتع بمشهد طبيعي ساحر، مليء بالغابات والبحيرات والجبال والأنهار الجليدية.

فالأمر لا يتوقف عند الخيال، بل إنه حقيقة بالنسبة للمواطنين الذين يعيشون في ألاسكا، حيث تدفع الدولة الأمريكية لسكان هذه الولاية عائدا ماليا كل عام، يصل إلى 1100 دولار.

إقرأ المزيد

وقد تم تأسيس الصندوق الدائم للأرباح في عام 1982، حتى يتمكن سكان ألاسكا من الاستفادة من عائدات النفط في الولاية، وقد استمر الأمر منذ ذلك الحين إلى الآن.

ولكي تكون مؤهلا للحصول على هذا الراتب السنوي، فلن تحتاج إلا لأن تكون فقط مواطنا دائما في ألاسكا.

ويشترط أن تعيش في الولاية على الأقل 180 يوما من السنة، وأن تكون قادرا على إثبات أنك تخطط للبقاء هناك إلى أجل غير مسمى، كأن تستأجر أو تشتري منزلا أو تحصل على عمل بدوام كامل.

وهناك بعض الحالات التي لا يكون فيها السكان مؤهلين للحصول على هذا المبلغ السنوي، من ذلك الإدانة بجريمة ما، ولكن بصفة عامة، إذا كنت مواطنا تقطن الولاية فيحق لك الحصول على هذا الامتياز.

ومن المتوقع أن يرتفع الحافز المادي إلى 1600 دولار بداية من العام المقبل، ويمكنك الحصول على هذا الامتياز في حال انتقلت للعيش في الولاية الأمريكية، بداية من شهر سبتمبر المقبل.

وبالطبع، هناك الكثير من الإغراءات التي قد تدفعك للانتقال إلى ألاسكا، خاصة إذا كنت من محبي الطبيعة الجميلة والمتنزهات الوطنية، حيث تشتهر الولاية بالمناظر الخلابة والغابات الخضراء الكثيفة والأنهار الجليدية.

وفي حال كنت تفكر بالأمر بشكل جدي، فيمكنك العثور على التفاصيل الكاملة على الموقع الرسمي لحكومة ألاسكا.

المصدر: ميرور