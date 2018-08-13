"الوظيفة الحلم" على جزيرة يونانية!

في حال كنت تفكر بترك عملك والانتقال إلى جزيرة يونانية لقضاء بعض الوقت مع القطط، فقد حان الوقت لتحديث سيرتك الذاتية.

ويمكن أن يبدو الأمر جيدا إلى حد يصعب تصديقه، ولكن منظمة إنقاذ القطط الموجودة في جزيرة Syros، تبحث عن شخص ذي كفاءة، قادر على رعاية 55 قطا على الجزيرة.

وأعلنت منظمة (God’s Little People Cat Rescue)، عن عرض العمل أو "الوظيفة الحلم" على حسابها في فيسبوك.

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن يحصل الموظف "المحظوظ" على سكن مجاني في منزل مطل على بحر إيجه، مع توفير الماء والكهرباء، بالإضافة إلى مرتب يبلغ 320 جنيها إسترلينيا في الشهر لساعات العمل الجزئية.

وللتأهل لهذه الوظيفة، يجب على المتقدمين أن يكونوا من محبي القطط بالطبع. كما يفضل أن يكون لديهم إلمام بالطب البيطري (ولكن ليس ضروريا).

وتتطلب الوظيفة الجديدة الالتزام طويل الأمد لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ولكن هناك حاجة للتطوع أولا مدة أسبوعين إلى 3 أسابيع، وذلك لمعرفة كيفية استجابة القطط للموظف الجديد.

يذكر أن طلبات التوظيف مفتوحة، حتى نهاية شهر أغسطس، ومن المرجح أن تكون المنافسة شرسة.

المصدر: إنديبندنت