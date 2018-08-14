باريس.. إضافة مراحيض عامة للتبول مباشرة في النهر! (صورة)

أضافت بلدية باريس مراحيض عامة على طول نهر السين، تسمح بتبول المشاة مباشرة في مياه النهر، ما أثار غضبا واسعا بين أوساط السكان.

وعمدت البلدية إلى نشر المراحيض الحمراء الجديدة في محاولة لمكافحة التبول على الطرقات العامة، والتي تم ملؤها بالقش الطبيعي لمنع انتشار الرائحة الكريهة على جوانب النهر.

كما أثارت الخطوة غضب واستنكار العديد من سكان العاصمة الذين بدأوا يحتجون مطالبين الحكومة بإزالة المراحيض الحمراء، كما أنهم بصدد توقيع عريضة شاملة لتقديمها رسميا للبلدية.

وطالت الانتقادات بشكل خاص إضافة المراحيض بالقرب من المعالم السياحية الشهيرة، كممشى النهر المحاذي لكاتدرائية نوتردام في باريس.

وتؤكد البلدية أنه يجب إيجاد حل بديل في حال الاستغناء عن المراحيض الحمراء، وذلك لأن بعض الناس سيلجأ إلى التبول في الشوارع العامة. وفي ردهم على السلطات، أشار المعترضون إلى ضرورة مكافحة ظاهرة التبول في الطرقات ومنعها بتاتا، "فليس هنالك ضرورة لذلك".

AFP : THOMAS SAMSON

المصدر: BBC News