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راقصة مصرية تطلب تعيينها مديرا لمنتخب مصر.. وتتوعد "صلاح"

مجتمع

راقصة مصرية تطلب تعيينها مديرا لمنتخب مصر.. وتتوعد
Sputnik
منتخب مصر
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توجهت الراقصة سما المصري، بطلب رسمي إلى اتحاد كرة القدم المصري، لتولي منصب مدير الفريق الأول لمنتخب الفراعنة، حيث تسلم طلبها المدير التنفيذي للاتحاد العميد ثروت سويلم.

وقالت المصري إنها تأمل في تولي هذه المهمة خدمة لمصر، مضيفة أنها تملك خبرة كبيرة في مجال الرياضة بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص.

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كما أكدت رغبتها في تطوير أداء المنتخب، قائلة: "حال الكرة في مصر لا يعجبني"، مشيرة إلى أنها ستفرض الحزم على المنتخب حال اختيارها، لعدم تكرار هزائم مونديال روسيا.

ووجهت رسالة للنجم محمد صلاح قائلة:" أول قرار سأتخذه هو سحب جواز سفر محمد صلاح لمنعه من العودة إلى إنجلترا، فمصر أولى به من الإنجليز".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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