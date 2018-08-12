ألمانيا.. ارتفاع جرائم الكراهية ضد اليهود

كشفت تقارير ألمانية رسمية عن ارتفاع ملحوظ في عدد جرائم الكراهية التي تستهدف اليهود في ألمانيا، والتي تنسب غالبا إلى جماعات "النازيين الجدد".

وحسب الأرقام الصادرة عن الشرطة الألمانية، فقد حدث 401 اعتداء على اليهود بين شهري يناير ويونيو من هذا العام، بينها 12 جريمة عنف. وأضافت الشرطة أن 349 من هذه الجرائم حدثت على يدي "ناريين جدد"، وكذلك جماعات متطرفة أخرى.

كما ارتكبت خمسة اعتداءات منها في مدينة برلين، وسط تزايد ملحوظ لنسبة عمليات العنف التي تحمل طابعا معاديا للسامية، بنسبة 10%.

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يذكر أنه في شهر يوليو الماضي، قامت عصابة من 10 أفراد بالاعتداء الوحشي على سوري-يهودي يعيش في ألمانيا، وسط حديقة عامة في مدينة برلين.

ومع تكرار هذا النوع من الهجمات، خرجت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وصرحت قائلة: "علينا أن ننتصر في معركتنا ضد معاداة السامية. إن سمعة بلادنا على المحك، وسننتصر مستخدمين كل ما نملك من قوة".

المصدر: RT