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روسيا.. القبض على عصابة حفرت نفقا عميقا لمدة سنتين متواصلتين!

مجتمع

روسيا.. القبض على عصابة حفرت نفقا عميقا لمدة سنتين متواصلتين!
(RT): Police Footage
صورة لمدخل النفق الذي قامت العصابة بحفره على مدى سنتين كاملتين.
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انهمك 6 أشخاص في روسيا بحفر نفق طويل وعميق لمدة سنتين متواصلتين، مستخدمين أيديهم ومعدات خفيفة فقط، وذلك بغرض الوصول إلى أحد خطوط النفط الرئيسية في البلاد.

وقبضت الشرطة على أفراد العصابة قبيل وصولهم إلى هدفهم بـ3 أمتار فقط، وذلك في منطقة إيركوتسك الواقعة غربي سيبيريا، حيث تتموضع إحدى أكبر مصافي النفط الرئيسية.

كما استخدمت العصابة أدوات حفر بسيطة في عملية طويلة استغرقت أكثر من 24 شهرا، وذلك لكي تحافظ على سرية العملية دون أن يلاحظ أحد. في حين، كان الغرض من العملية، تحقيق ثروة مالية طائلة.

وبالرغم من عدم تمكن الأشخاص الستة من سرقة النفط، إلا أنهم قد يواجهون حكما بالسجن لـ10 سنوات، بسبب خطورة عملية السرقة التي كانوا يخططون لها.

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وأعلنت شركة "ترانسنفت" المالكة للخط المستهدف، أن جهاز الشرطة منع كارثة حقيقية من الحدوث، إذ لو استطاعت العصابة خرق الأنبوب الناقل، لتسبب ذلك غالبا في إشعال حريق يمتد إلى 50 ألف طن من النفط الخام المخزن.

كما تحدثت الشركة عن المخاطر المرافقة لهكذا حريق محتمل، من تلوث مائي وهوائي وتهديد حقيقي لحياة السكان في منطقة أنغارسك.

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

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