"ابنة بابا" و"ابن ماما".. علاقة تؤثر على نفسية الأطفال!

أكد أخصائيو مركز مؤسسة الزواج في الولايات المتحدة الأمريكية ميزات العلاقات القوية التي تجمع الأب والأم بأولادهما الذكور والإناث.

ونشرت مؤسسة الزواج على موقعها الإلكتروني نتائج دراسة قام بها الباحثون، باستخدام بيانات 11 ألف أسرة، فتبين أن الأولاد الذين تربطهم علاقة قوية مع أمهاتهم والبنات المراهقات اللواتي تربطهن علاقة قوية مع آبائهن، أقل عرضة للإصابة باضطرابات نفسية بنسبة 40-45% مقارنة بغيرهم، ولديهم علاقات جيدة مع أقرانهم.

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كما أكد الباحثون أن الأولاد يكونون أكثر سعادة لدى الأسرة "المثالية" التي يعيش طرافها ضمن أسرة تقليدية واحدة.

أما الفتيات، فيكن أكثر سعادة في حالة تمتع الأب والأم بعلاقات جيدة بشكل عام، دون النظر إلى ضرورة العيش معا في إطار أسرة تقليدية.

ويشير الباحثون إلى أن العلاقة القوية للابن بوالدته والفتاة بأبيها لها تأثير إيجابي على تقييم الأطفال لأنفسهم، وتزيد لديهم الشعور باحترام الذات والثقة بالنفس.

المصدر: لايف. رو