كم طفلا في العائلة "المثالية" بالنسبة للروس؟

يعتقد أكثر من 40% من الروس أن العائلة المثالية يجب أن يكون لديها طفلان أو ثلاثة، بحسب نشرة للمركز الروسي لدراسة الرأي العام، صدرت في 17 يوليو الجاري.

وقال المركز إن "نسبة المواطنين الروس الذين يعتقدون أن عدد الأطفال في العائلة المثالية يجب أن يكون 2 أو 3 نمت من 28% عام 2014 إلى 43% عام 2018".

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كما يؤمن 42% من السكان في روسيا بأن السعادة العائلية تكمن في وجود طفلين في الأسرة الواحدة. وصوت 3% فقط من السكان للسعادة الأسرية التي تتمثل بوجود طفل واحد فقط مقابل (10% عام 2014).

ويعتقد أكثر من 54% من السكان الذين شملهم الاستطلاع أن إنجاب الأطفال هو الهدف من الزواج، وهم أيضا من أهم أسباب العلاقات المتينة في الأسرة.

وقال واحد من خمسة ممن شملهم الاستطلاع، إن الأطفال هم معنى الحياة، وهم الدافع للحب والاهتمام.

ويرى 14% ممن شملتهم الدراسة أن ولادة الأطفال أساس في استمرار الجنس البشري وتحسين الوضع الديموغرافي. وعول 12% من المشاركين على الأطفال في المستقبل في رعاية كبار السن منهم (في فترة الشيخوخة).

المصدر: تاس