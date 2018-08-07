تقرير: الشرطة الأمريكية تقتل 3 أشخاص كل يوم!

تقوم الشرطة الأمريكية بقتل قرابة 3 أشخاص يوميا، أي أكثر من 1000 شخص سنويا، وهو الرقم الذي يفوق ما يذكر في التقارير الرسمية الصادرة في الولايات المتحدة.

ونشر التقرير الجديد في المجلة الأمريكية الشهيرة، "Public Health"، وأتى كنتيجة لجهود مشتركة ومكثفة من باحثين وأخصائيين اجتماعيين، من جامعتي "كورنيل" و"واشنطن".

كما استخدم الباحثون بيانات وإحصائيات غير رسمية، تم استقاؤها من مواجهات حقيقية حدثت بين رجال الشرطة ومدنيين، يتم تخزينها بشكل دوري على الموقع الرقمي "Fatal Encounters".

ويظهر هذا الموقع ما تخفيه التقارير الرسمية، إذ يسجل ويوثق كل حالة وفاة فردية تحدث أو تذكر في وسائل الإعلام المختلفة.

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وخلال إجراء البحث والدراسة، اطلع الفريق على ملفات أكثر من 9795 ضحية لمواجهات مباشرة مع الشرطة، ما مكنهم من اكتشاف أن 8% من حالات الوفاة الناجمة عن عملية قتل أو جريمة، تتم بفعل جهاز الشرطة في الولايات المتحدة، وذلك بين عامي 2012 و2018.

وكذلك، توصل الباحثون إلى أن الأرقام الرسمية المعلنة للوفيات الناجمة عن ممارسات الشرطة، تظهر نصف الأرقام الواقعية والموثقة، فقط. كما يتعرض السكان السود إلى خطر القتل من قبل الشرطة، أكثر بثلاثة أضعاف مقارنة بالسكان البيض في عموم الولايات المتحدة.

المصدر: Sputnik News