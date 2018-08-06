شرطي ينقذ طفلة صغيرة من الموت اختناقا! (فيديو)

نال شرطي أمريكي إعجاب الملايين، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق إنقاذه طفلة من الاختناق، وذلك بسبب قطعة دجاج علقت في حلقها وتسببت بسد مجرى التنفس بالكامل.

ويظهر المقطع الذي التقطته كاميرا مراقبة، ارتباك والدة الطفلة، آنا غراهام، عند ملاحظة اختناق الطفلة أثناء تناولها وجبة دجاج في أحد متاجر التسوق، في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وخلال ثوان قليلة، تدخل الشرطي، روبرت أيالا، الذي التقط الطفلة من ذراعي أمها وأخذ يحاول إخراج القطعة من حلقها بتقنية معاكسة، في حين ساعده شرطي آخر في مهمة الإنقاذ.

وفي نهاية المطاف، تمكن الشرطيان من إخراج قطعة الدجاج من حلق الفتاة، ولكن بصعوبة، إذ اعتمدا بشكل كبير على دروس الإسعافات الأولية التي تعلماها خلال تدريبهم المهني.

وبعد انقضاء الحادثة، أبدت الأم المتوترة امتنانها الكبير للشرطيين اللذين أنقذا طفلتها من الموت، وكذلك اعتبرت أنهما "ملائكة من الجنة".

المصدر: وكالات