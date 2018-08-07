الهند.. تشديد جديد لعقوبات الاعتداء الجنسي على الأطفال

قام البرلمان الهندي بتشديد جديد للعقوبات الصارمة المتعلقة بالاعتداءات الجنسية الفردية والجماعية على حد سواء، في محاولة جديدة للحد من انتشار الكارثة الاجتماعية عبر مناطق الهند.

ويفرض التعديل الجديد عقوبة الإعدام على كل من يعتدي على طفل دون سن 12 عاما، أو عقوبة السجن لمدة 20 عاما على الأقل.

كما شمل تشديد العقوبات الجديد، رفع عقوبة الاغتصاب من 7 إلى 10 سنوات في السجن، وفي حال اغتصاب فتاة دون سن الـ16، فإن العقوبة تنص على 20 سنة في السجن، كحد أدنى، وقد تصل إلى مدى الحياة في بعض الحالات.

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وتقوم الهند مؤخرا بتعديلات هامة شملت عدة بنود في القانون الجنائي للبلاد، وذلك استجابة للغضب الشعبي العارم بعد الانتشار غير المسبوق للجرائم الجنسية والاعتداءات الجماعية في شتى أصقاع الهند.

وفي السياق نفسه، صدر لأول مرة تقرير هندي رسمي عام 2016، كشفت من خلاله أرقام وحقائق صادمة عن كارثة الاعتداءات الجنسية التي تستشري بشكل غير مسبوق في البلاد.

ومما كشفه التقرير الأخير، هو أن الهند تشهد أكثر من 100 اعتداء جنسي بشكل يومي. وكذلك، تتصدر مدينتا نيودلهي ومومباي أكثر الأماكن التي تتكرر فيها حالات الاعتداء على النساء.

يذكر أن التعديل الجنائي الأول جرى، في شهر أبريل الماضي، وأتبع بتعديل ثان وأكثر صرامة مع بداية هذا الشهر.

المصدر: RT