قناة تلفزيونية تستضيف أشهر "مناصري أدولف هتلر"

استضافت قناة "Sky News Australia" الناشط اليميني المتطرف، بلير كوتريل، في مقابلة تلفزيونية أشعلت وابلا من الانتقادات وردود الأفعال في عموم أستراليا.

وشغل كوتريل منصب الزعيم السابق لـ"جبهة الوطنيين المتحدين" في أستراليا، والتي تشتهر بمواقفها المعادية للهجرة والأجانب.

كما يشتهر كوتريل بتبنيه العديد من الأفكار العنصرية، إذ وجهت له تهم تتعلق بمطالبته المدارس الأسترالية بتعليق صور أدولف هتلر، وكذلك، حول التحريض على معاداة المسلمين.

وطالب الناشط السياسي الحكومة أثناء المقابلة الأخيرة، بتخفيف موجة الهجرة و"حماية البلاد من الأيديولوجيات الغريبة" و"استعادة الهوية الوطنية" لأستراليا.

وما أن بثت المقابلة لأول مرة، حتى تسببت بموجة من الانتقادات الرسمية والحكومية واسعة النطاق، حيث أبدى وزير الحكومة الأسترالية، كريغ إميرسون، موقفا ناقدا بشدة للقناة، قائلا: "إنها خطوة أخرى نحو توطيد العنصرية والتعصب في بلادنا".

إقرأ المزيد

كما نوه الوزير إلى مقاطعته الظهور على شاشة القناة في المستقبل.

وتجاوبت القناة مع ردود الأفعال الكثيرة التي طالتها، حيث اعترف المدير العام لـ"Sky News"، غريغ بايرنس، بأن استقبال كوتريل كان خطأ، وكذلك، بأن وجهات نظره لا تمثل توجه القناة أبدا.

وقامت إدراة القناة بحذف المقابلة التلفزيونية من كافة منصاتها الرقمية ومنعت إعادة بثها على الشاشة.

المصدر: The Guardian