تقرير: مليون مليونير في الهند بحلول 2027

من المتوقع أن تحتوي الهند على مليون مليونير بحلول عام 2027، حسب تقرير جديد لشركة الأبحاث الدولية، "New World Wealth".

وذكر التقرير أنه في عام 2007، كان هنالك 124 ألف ثري، تفوق ثروة الواحد منهم مليون دولار أمريكي، أي أن الرقم سيتضاعف قرابة عشر مرات خلال 20 عاما فقط.

وأشار التقرير الدولي إلى أن التزايد المتسارع في أعداد الأثرياء، يعود إلى ارتفاع الدخل الفردي والنمو الاقتصادي العام، وكذلك تزايد عدد رواد الأعمال في المدن الهندية الكبرى.

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وفي السياق نفسه، تتزايد نسبة رواد الأعمال الشباب بين الأثرياء الجدد في الهند بشكل متسارع وملحوظ، كما أن بعضهم قد وصل إلى حزمة أصحاب المليار دولار، كمؤسس شركة "فليب كارت"، ساتشين بانسال.

ويعيش الكثير من أثرى أثرياء الهند في العاصمة الاقتصادية للبلاد، مومباي، التي تعد مركزا لـ28% من أصل 119 مليارديرا في البلاد.

المصدر: Gulf News