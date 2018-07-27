ترشح أول امرأة عربية لعضوية الكونغرس الأمريكي

ترشحت المواطنة الأمريكية من أصل لبناني، فيروز سعد، لتمثيل مواطني ولاية ميتشيغان الأمريكية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في العاصمة واشنطن.

وفي حال نجاحها في الوصول إلى مجلس الكونغرس، ستصبح فيروز سعد أول امرأة أمريكية من أصل عربي تحظى بمقعد في أعلى مجلس تشريعي في الولايات المتحدة.

وتلخص سعد أهدافها من الانضمام إلى الكونغرس، في محاولتها "تعديل سياسة وأجندة إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب".

كما تحدثت فيروز عن أبرز القضايا التي تركز عليها في برنامجها الانتخابي، وأهمها: الخدمات الصحية وشؤون المهاجرين ودعم المشاريع التجارية الصغيرة.

إقرأ المزيد

وتشتهر الأمريكية اللبنانية بتاريخ أكاديمي ومهني بارز في السياسة، إذ عملت مع إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، ودعمت حقوق المهاجرين في ولاية ديترويت.

وأمضت فيروز طفولتها وشبابها في الولايات المتحدة، إذ هاجر والدها واستقر في ديترويت منذ 40 عاما. كما عملت أسرتها في تأسيس أعمال تجارية في سوق ديترويت، منها متجر يؤمن اللحم الحلال.

ودرست المرشحة فيروز علم النفس والعلوم السياسية في جامعة ميتشيغان، ومن ثم تابعت دراساتها العليا وتخصصت في الإدارة العامة في جامعة هارفارد الأمريكية.

وتجري الانتخابات التمهيدية للمناصب الحكومية في ولاية ميتشيغان، بتاريخ 7 أغسطس المقبل، حيث ستشارك سعد فيروز فيها لأول مرة.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية